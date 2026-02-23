وظائف شاغرة بشركة السجل العقاري

أعلنت الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار “السجل العقاري”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف السجل العقاري

وبيّنت شركة السجل العقاري، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– موظف استقبال (عدد وظيفتين).

– أخصائي أول إدارة أصحاب المصلحة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة السجل العقاري، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 23 فبراير 2026م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 30 أغسطس 2026م.