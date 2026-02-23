وظائف شاغرة في شركة معادن وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة وظائف شاغرة بشركة السجل العقاري وظائف شاغرة في مطارات الدمام دعاء الشيخ السديس في صلاة التراويح بالمسجد الحرام سابع ليالي رمضان فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية السوري مدير عام الجوازات يتفقّد سير العمل في صالات مطار الملك عبدالعزيز إلغاء آلاف الرحلات الجوية بسبب عاصفة شتوية قوية في أمريكا التدريب التقني تصرف 1000 ريال مكافأة المتدربين المتفوقين ضبط 15 مقيمًا لاستغلالهم الرواسب في الشرقية
أعلنت الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار “السجل العقاري”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.
وبيّنت شركة السجل العقاري، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– موظف استقبال (عدد وظيفتين).
– أخصائي أول إدارة أصحاب المصلحة.
وأوضحت شركة السجل العقاري، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 23 فبراير 2026م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 30 أغسطس 2026م.