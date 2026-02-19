برعاية الملك سلمان.. الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلين تكرّم الفائزات بالمسابقة المحلية لحفظ القرآن الكريم وظائف شاغرة لدى الخزف السعودي وظائف شاغرة بشركة السودة للتطوير وظائف شاغرة في شركة المراعي وظائف شاغرة في وزارة الصناعة تقرير أممي: الهجوم على الفاشر السودانية يحمل سمات الإبادة الجماعية إطلاق سراح أندرو شقيق الملك تشارلز في قضية إبستين الأهلي يفوز على النجمة في جولة “يوم التأسيس” بدوري روشن يوم التأسيس.. مزاد إلكتروني بحرف وحرفين الجمعة عبر “أبشر” إمساكية اليوم الجمعة 3 رمضان وموعد أذاني الفجر والمغرب
أعلنت شركة السودة للتطوير- إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة- عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مكاتب الشركة في كل من الرياض، وأبها.
وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مدير الاستثمار العقاري: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة، ويفضل شهادة الماجستير.
– مهندس موقع: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة المدنية، أو أي تخصص ذي الصلة، ويفضل شهادة الماجستير.
وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 فبراير 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 21 فبراير 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (https://fa-eueh-saasfaprod1.fa.ocs.oraclecloud.com/hcmUI/CandidateExperience/en/sites/CX_1/jobs)