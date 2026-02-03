وظائف شاغرة بشركة الطائرات المروحية

وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية لمحافظة العلا السعودية تستضيف مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة الأحد القادم كريم بنزيما في الهلال.. كواليس أول يوم في معقل الزعيم سيف الإسلام القذافي .. نهاية غامضة لشخصية سياسية ليبية مثيرة للجدل وظائف شاغرة بمدينة الملك سلمان للطاقة اللواء الحربي يفتتح مركزي جبلة والحدقة في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية مطار الملك عبدالعزيز الدولي يسجل أسبوعًا من الأرقام القياسية في حركة المسافرين والخدمات الجيش الأمريكي يسقط مسيرة إيرانية اقتربت من حاملة الطائرات “لينكولن” حملة “بصمة السلامة” تنطلق في 2026 لحماية الشواطئ وتعزيز تناغم الطبيعة تقارير عن مقتل سيف الإسلام القذافي في اشتباكات بمدينة الزنتان الليبية
أعلنت شركة الطائرات المروحية- إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمطار الملك خالد الدولي في مدينة الرياض.
وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير خطط الاستجابة للطوارئ: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الطوارئ، إدارة السلامة)، أو ما يعادلها.
– مدير مراقبة بيانات الرحلات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الطيران، هندسة الطيران، علم البيانات)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– مدير سلامة الطيران: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 فبراير 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 مارس 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)