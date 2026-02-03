Icon

وظائف شاغرة بشركة الطائرات المروحية

الأربعاء ٤ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٢١ صباحاً
وظائف شاغرة بشركة الطائرات المروحية
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الطائرات المروحية- إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمطار الملك خالد الدولي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الطائرات المروحية

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير خطط الاستجابة للطوارئ: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الطوارئ، إدارة السلامة)، أو ما يعادلها.

– مدير مراقبة بيانات الرحلات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الطيران، هندسة الطيران، علم البيانات)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدير سلامة الطيران: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 فبراير 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 مارس 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

