وظائف شاغرة بشركة طيران الرياض

الخميس ١٢ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٣٨ صباحاً
وظائف شاغرة بشركة طيران الرياض
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة طيران الرياض، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف طيران الرياض

وأبرزت شركة طيران الرياض، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير أول التخطيط والتحليل المالي.

– مدير تخطيط وتحليل الموارد.

– مدير قيمة الذكاء الاصطناعي.

– مدير أنظمة المدفوعات والبطاقات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة طيران الرياض، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 فبراير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

