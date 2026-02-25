وظائف شاغرة بـ البنك الإسلامي

أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر البنك الرئيسي في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف البنك الإسلامي

وأبرزت إدارة البنك، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مساعد دعم الاكتتاب/ التأمين: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الخدمات المصرفية، نظم المعلومات الإدارية)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مصمم محتوى مرئي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التصميم الجرافيكي، الاتصالات المرئية، الوسائط المتعددة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– أخصائي أول تحليل الأعمال: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسوب، تقنية المعلومات)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 فبراير 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 23 مارس 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)