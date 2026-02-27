Icon

ولفرهامبتون يُسقط أستون فيلا بثنائية نظيفة في الدوري الإنجليزي Icon #يهمك_تعرف | خطوات حجز الصلاة في الروضة الشريفة عبر توكلنا Icon مظلات المسجد النبوي.. هندسة متحركة تظلل أكثر من 228 ألف مصلٍ Icon الحزم يتغلّب على الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدف Icon عُمان: إيران وافقت على عدم امتلاك مواد نووية عسكرية وهناك تقدم بمسار الاتفاق Icon الهلال يتجاوز الشباب بخماسية  Icon تفعيل 4 مصليات لامتداد الصفوف بالمنطقة المركزية في شهر رمضان Icon وزارة الإعلام تنظّم بطولة بادل الإعلام الرمضانية في نسختها الأولى Icon وصول قافلة مساعدات سعودية جديدة إلى قطاع غزة Icon اليوم أول تعامد للقمر على الكعبة في 2026 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق

وظائف شاغرة بـ شركة الإلكترونيات المتقدمة

السبت ٢٨ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٢:٣٢ صباحاً
وظائف شاغرة بـ شركة الإلكترونيات المتقدمة
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة الإلكترونيات المتقدمة- إحدى شركات الشركة السعودية للصناعات العسكرية- عن توفّر وظائف فنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الإلكترونيات المتقدمة

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة في شركة الفنار

وظائف شاغرة في شركة الفنار

وظائف إدارية وهندسية شاغرة بوزارة الطاقة

وظائف إدارية وهندسية شاغرة بوزارة الطاقة

– فني إنتاج أحزمة/ الكابلات.

– فني خط تجميع.

– فني تكامل.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 26 فبراير 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 10 مارس 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة بشركة المراعي
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بشركة المراعي

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بشركة السجل العقاري
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بشركة السجل العقاري

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في شركة بترورابغ
السوق

وظائف شاغرة في شركة بترورابغ

السوق
وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة السودة
السوق

وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة السودة

السوق
وظائف شاغرة لدى مستشفى الملك خالد
السوق

وظائف شاغرة لدى مستشفى الملك خالد

السوق
وظائف إدارية وهندسية شاغرة بوزارة الطاقة
السوق

وظائف إدارية وهندسية شاغرة بوزارة الطاقة

السوق
وظائف شاغرة لدى طيران أديل
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى طيران أديل

حصاد اليوم
الصحة القابضة تعلن 3150 فرصة عمل عبر التجمعات الصحية الـ20
السوق

الصحة القابضة تعلن 3150 فرصة عمل عبر...

السوق