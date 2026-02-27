وظائف شاغرة بـ شركة الإلكترونيات المتقدمة

ولفرهامبتون يُسقط أستون فيلا بثنائية نظيفة في الدوري الإنجليزي #يهمك_تعرف | خطوات حجز الصلاة في الروضة الشريفة عبر توكلنا مظلات المسجد النبوي.. هندسة متحركة تظلل أكثر من 228 ألف مصلٍ الحزم يتغلّب على الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدف عُمان: إيران وافقت على عدم امتلاك مواد نووية عسكرية وهناك تقدم بمسار الاتفاق الهلال يتجاوز الشباب بخماسية تفعيل 4 مصليات لامتداد الصفوف بالمنطقة المركزية في شهر رمضان وزارة الإعلام تنظّم بطولة بادل الإعلام الرمضانية في نسختها الأولى وصول قافلة مساعدات سعودية جديدة إلى قطاع غزة اليوم أول تعامد للقمر على الكعبة في 2026
أعلنت شركة الإلكترونيات المتقدمة- إحدى شركات الشركة السعودية للصناعات العسكرية- عن توفّر وظائف فنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.
وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– فني إنتاج أحزمة/ الكابلات.
– فني خط تجميع.
– فني تكامل.
وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 26 فبراير 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 10 مارس 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)