وظائف شاغرة بـ شركة طيران أديل

أعلنت شركة طيران أديل، التابعة لشركة الخطوط الجوية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف طيران أديل

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي لوجستيات: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– مهندس مشروع الأسطول: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات : (هندسة الطيران، الهندسة الكهربائية، الهندسة الميكانيكية).

– محلل بيانات أداء الأسطول: شهادة البكالوريوس في تخصصات : (علوم البيانات، إدارة الطيران، الهندسة، الإحصاء)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 فبراير 2026م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 12 مارس 2026م.