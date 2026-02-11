Icon

وظائف شاغرة بـ شركة كدانة للتنمية والتطوير

الخميس ١٢ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٣٨ صباحاً
وظائف شاغرة بـ شركة كدانة للتنمية والتطوير
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة كدانة للتنمية والتطوير- إحدى شركات الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها القائمة في منطقة مكة المكرمة.

تفاصيل وظائف شركة كدانة

وبيّنت شركة كدانة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير أول الحد من المخاطر الجيولوجية: شهادة البكالوريوس في تخصص هندسة الجيولوجيا، أو أي تخصص ذي الصلة.

– أخصائي علاقات المستثمرين: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الاتصالات، التسويق)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 فبراير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

