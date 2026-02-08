النيابة العامة: المساس بحرمة الحياة الخاصة عبر الإنترنت جريمة أمانة المدينة المنورة تطرح فرصة استثمارية لتطوير ساحة قصر عروة بن الزبير وظائف شاغرة بـ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وظائف شاغرة في متاجر بنده وظائف شاغرة لدى شركة البحر الأحمر وظائف شاغرة بـ شركة Aramex وظائف شاغرة في هيئة المراجعين والمحاسبين وظائف شاغرة لدى شركة نابكو وظائف شاغرة لدى شركة سابك 542 قسيمة شرائية من مركز الملك سلمان للإغاثة في درعا
أعلنت شركة أرامكس “Aramex”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع متاجر ومكاتب الشركة بالمملكة في كل من الرياض، والدمام.
وأبرزت شركة أرامكس، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مشرف العمليات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، إدارة العمليات، الخدمات اللوجستية)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– تنفيذي أول تطوير الأعمال: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي تخصص ذي الصلة.
وأوضحت شركة أرامكس، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 فبراير 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)