وظائف شاغرة بـ شركة Aramex

أعلنت شركة أرامكس “Aramex”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع متاجر ومكاتب الشركة بالمملكة في كل من الرياض، والدمام.

تفاصيل وظائف شركة Aramex

وأبرزت شركة أرامكس، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مشرف العمليات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، إدارة العمليات، الخدمات اللوجستية)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– تنفيذي أول تطوير الأعمال: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة أرامكس، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 فبراير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)