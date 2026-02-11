وظائف شاغرة بـ شركة CEER للسيارات

أعلنت الشركة السعودية سير لصناعة السيارات الكهربائية “CEER”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة CEER

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي أول الاستدامة.

– مهندس مساعد/ مركز الاختبار والتحقق.

– أخصائي رئيسي ورشة النماذج الأولية.

– أخصائي أول الرقابة المالية الداخلية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة سبر، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 فبراير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)