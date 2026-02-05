وظائف شاغرة بـ فروع شركة سابك

وظائف شاغرة لدى شركة أكوا باور ترامب يحذر بريطانيا بعد إعادتها لجزر تشاغوس بنزيما هاتريك.. الهلال يقسو على الأخدود بسداسية نظيفة للمرة الثالثة.. وزارة الداخلية تشارك في معرض الدفاع العالمي 2026 السعودية ترأس اجتماع اللجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجيومكانية وظائف شاغرة في جسارة لإدارة المشاريع وظائف شاغرة بشركة المراعي في 3 مدن ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس المالديف وظائف شاغرة لدى شركة الخزف موعد صرف حساب المواطن فبراير 2026.. 4 أيام فقط متبقية
أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الجبيل، وينبع.
وأبرزت شركة سابك، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مهندس عمليات المصنع.
– أخصائي تفتيش.
– مهندس ميكانيكي.
– مهندس تفتيش (عدد وظيفتين).
– مهندس عمليات الصيانة.
– مهندس معالجة.
– مهندس اول مراقبة العمليات.
– مهندس سلامة العمليات.
– مهندس التشغيل (عدد وظيفتين).
– مهندس تخطيط (عدد وظيفتين).
– مشرف قسم الكهرباء.
– مهندس أنظمة التشغيل.
– مهندس أجهزة.
– مهندس أنظمة تحكم.
– مهندس معدات دوارة.
– مهندس محطة.
وأوضحت شركة سابك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 فبراير 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 فبراير 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)