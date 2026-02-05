وظائف شاغرة بـ فروع شركة سابك

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الجبيل، وينبع.

تفاصيل وظائف شركة سابك

وأبرزت شركة سابك، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس عمليات المصنع.

– أخصائي تفتيش.

– مهندس ميكانيكي.

– مهندس تفتيش (عدد وظيفتين).

– مهندس عمليات الصيانة.

– مهندس معالجة.

– مهندس اول مراقبة العمليات.

– مهندس سلامة العمليات.

– مهندس التشغيل (عدد وظيفتين).

– مهندس تخطيط (عدد وظيفتين).

– مشرف قسم الكهرباء.

– مهندس أنظمة التشغيل.

– مهندس أجهزة.

– مهندس أنظمة تحكم.

– مهندس معدات دوارة.

– مهندس محطة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة سابك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 فبراير 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 فبراير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)