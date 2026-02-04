Icon

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة بـ فروع شركة معادن

الخميس ٥ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:١٥ صباحاً
وظائف شاغرة بـ فروع شركة معادن
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والجبيل، وعدد من المناجم.

تفاصيل وظائف شركة معادن

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS

وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS

وظائف شاغرة لدى الخطوط القطرية

وظائف شاغرة لدى الخطوط القطرية

– مفتش سلامة.

– أخصائي الصحة والسلامة والبيئة.

– مهندس سلامة.

– أخصائي رئيسي هندسة البيانات.

– مهندس بيانات.

– جيولوجي.

– أخصائي رئيسي الهندسة المؤسسية.

– أخصائي/ باحث معادن.

– مدير الهندسة المؤسسية.

– أخصائي رئيسي/ أجهزة استشعار.

– مدير إدارة التراخيص والعقارات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 فبراير 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 مارس 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

