وظائف شاغرة بـ فروع شركة معادن

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والجبيل، وعدد من المناجم.

تفاصيل وظائف شركة معادن

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مفتش سلامة.

– أخصائي الصحة والسلامة والبيئة.

– مهندس سلامة.

– أخصائي رئيسي هندسة البيانات.

– مهندس بيانات.

– جيولوجي.

– أخصائي رئيسي الهندسة المؤسسية.

– أخصائي/ باحث معادن.

– مدير الهندسة المؤسسية.

– أخصائي رئيسي/ أجهزة استشعار.

– مدير إدارة التراخيص والعقارات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 فبراير 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 مارس 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)