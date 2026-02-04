وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS فيصل بن فرحان يبحث المستجدات الإقليمية مع نظيره الإيراني وظائف شاغرة لدى الخطوط القطرية وظائف شاغرة في شركة PARSONS وظائف شاغرة بـ فروع شركة معادن وظائف إدارية شاغرة في شركة التنفيذي شرطة الخرج تضبط شخصًا اعتدى على امرأة ولي العهد يستقبل المستشار الألماني ويعقدان جلسة مباحثات رسمية السجن مدى الحياة لمتهم بمحاولة اغتيال دونالد ترمب وزارة الإعلام توقع مذكرتَي تعاون مع دارة الملك عبدالعزيز
أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والجبيل، وعدد من المناجم.
وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مفتش سلامة.
– أخصائي الصحة والسلامة والبيئة.
– مهندس سلامة.
– أخصائي رئيسي هندسة البيانات.
– مهندس بيانات.
– جيولوجي.
– أخصائي رئيسي الهندسة المؤسسية.
– أخصائي/ باحث معادن.
– مدير الهندسة المؤسسية.
– أخصائي رئيسي/ أجهزة استشعار.
– مدير إدارة التراخيص والعقارات.
وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 فبراير 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 مارس 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)