وظائف شاغرة بـ مجموعة التركي

الثلاثاء ١٧ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٣٩ صباحاً
وظائف شاغرة بـ مجموعة التركي
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة التركي القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من جدة، والدمام.

تفاصيل وظائف التركي القابضة

وأبرزت المجموعة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

وظائف شاغرة في خدمات الملاحة الجوية

وظائف شاغرة في خدمات الملاحة الجوية

وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة سدايا

وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة سدايا

– مسؤول حسابات رئيسية.

– مدير مبيعات إقليمي.

– مدير مبيعات المنطقة.

– مشغل وحدة خلط خرسانية.

– وكيل التأجير.

التقديم على الوظائف

وأوضحت المجموعة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 16 فبراير 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 يوليو 2026م.

 

