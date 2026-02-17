وظائف شاغرة بـ مجموعة التركي

أعلنت مجموعة التركي القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من جدة، والدمام.

تفاصيل وظائف التركي القابضة

وأبرزت المجموعة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مسؤول حسابات رئيسية.

– مدير مبيعات إقليمي.

– مدير مبيعات المنطقة.

– مشغل وحدة خلط خرسانية.

– وكيل التأجير.

التقديم على الوظائف

وأوضحت المجموعة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 16 فبراير 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 يوليو 2026م.