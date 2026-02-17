وظائف شاغرة بـ مدينة الملك سلمان للطاقة

رئيس وزراء السنغال يؤدي مناسك العمرة وظائف شاغرة في مركز الإسناد والتصفية وظائف شاغرة بـ شركة طيران أديل وظائف شاغرة لدى وزارة الصناعة والثروة المعدنية الشيخ بندر بليله يباشر مهام الفتوى بمكة المكرمة والمختار في المدينة المنورة فيصل بن بندر يتفاعل مع العرضة السعودية بقصر الحكم احتفالًا بيوم التأسيس فواز بن سلطان يستقبل المهنئين بمناسبة تعيينه محافظًا للطائف الصحفي والإعلامي عبدالله القبيع في ذمة الله وظائف شاغرة في هيئة الطيران المدني رياح نشطة على الشمالية حتى الصباح
أعلنت مدينة الملك سلمان للطاقة “سبارك”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع المدينة في محافظة بقيق.
وأبرزت إدارة المدينة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– محلل أول جذب الاستثمارات.
– مهندس طاقة/ دراسات الأنظمة.
– مدقق أول حسابات.
– مهندس طاقة/ النقل والتوزيع.
– مهندس أول مرافق.
وأوضحت إدارة المدينة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 16 فبراير 2026م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 30 إبريل 2026م.