حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة بـ مدينة الملك سلمان للطاقة

الثلاثاء ١٧ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٣٨ صباحاً
وظائف شاغرة بـ مدينة الملك سلمان للطاقة
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مدينة الملك سلمان للطاقة “سبارك”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع المدينة في محافظة بقيق.

تفاصيل وظائف مدينة الملك سلمان

وأبرزت إدارة المدينة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محلل أول جذب الاستثمارات.

– مهندس طاقة/ دراسات الأنظمة.

– مدقق أول حسابات.

– مهندس طاقة/ النقل والتوزيع.

– مهندس أول مرافق.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة المدينة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 16 فبراير 2026م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 30 إبريل 2026م.

 

