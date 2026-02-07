Icon

وظائف شاغرة بـ مركز أرامكو الطبي

السبت ٧ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١:٠٣ مساءً
وظائف شاغرة بـ مركز أرامكو الطبي
المواطن- خالد الأحمد

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والبورد والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظات المنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف أرامكو الطبي

وأبرز المركز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– استشاري طب الطوارئ.

– طبيب نفسي للبالغين.

– أخصائي أول مختبرات/ علم الوراثة.

– أخصائي الاتصالات.

– منسق برنامج/ مدير تمريض.

– محلل مطالبات طبية.

– مستشار أول الخدمات المالية للمرضى.

التقديم على الوظائف

وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 6 فبراير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

