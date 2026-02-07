وظائف شاغرة بـ مركز أرامكو الطبي الاحتلال الإسرائيلي يصيب فلسطينيًا بالرصاص الحي ويعتقل ثلاثة آخرين بالضفة الاتحاد الأوروبي يطلب من تيك توك تغيير “التصميم الإدماني” إلزام باريس سان جرمان بدفع 5.9 مليون يورو لمبابي مصرع شخصين في انهيار جليدي شمالي سلوفاكيا أمطار متفرقة على محافظة الأحساء أميركا تعيد نشر تحذير عاجل لرعاياها بمغادرة إيران تحطم طائرة ومصرع ركابها جنوب أستراليا ارتفاع أسعار الذهب في المعاملات الفورية طقس السبت.. أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 7 مناطق
أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والبورد والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظات المنطقة الشرقية.
وأبرز المركز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– استشاري طب الطوارئ.
– طبيب نفسي للبالغين.
– أخصائي أول مختبرات/ علم الوراثة.
– أخصائي الاتصالات.
– منسق برنامج/ مدير تمريض.
– محلل مطالبات طبية.
– مستشار أول الخدمات المالية للمرضى.
وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 6 فبراير 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)