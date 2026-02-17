وظائف شاغرة بـ مستشفى الملك خالد للعيون

أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مستشفى الملك خالد

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مهندس أول برمجيات: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (علوم الحاسوب، البرمجة، تقنية المعلومات).

– محلل الأعمال: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسوب، البرمجة، تقنية المعلومات، المعلوماتية)، أو ما يعادلها.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 17 فبراير 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 3 مارس 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (https://careers.kkesh.med.sa/ar/job-search-results/)