وظائف شاغرة بـ مستشفى الهيئة الملكية بينبع

أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الماجستير والبورد والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفى الهيئة الملكية في محافظة ينبع.
وأبرزت الهيئة الملكية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي جراحة العيون.
– أخصائي طبيب الطب النفسي.
– استشاري أنف وأذن وحنجرة.
– استشاري أمراض العيون.
– استشاري علم الامراض الإكلينيكية.
– استشاري طب الاسرة والمجتمع.
وأوضحت الهيئة الملكية، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 فبراير 2026م؛ والتقديم مستمر حتى 15 فبراسر 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)