وظائف شاغرة بـ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.
وأبرزت هيئة الزكاة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مدير المشاريع الكبرى: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، ويفضل شهادة الماجستير.
– محقق قضايا التهرب: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، المحاسبة).
وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 فبراير 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)