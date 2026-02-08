Icon

النيابة العامة: المساس بحرمة الحياة الخاصة عبر الإنترنت جريمة Icon أمانة المدينة المنورة تطرح فرصة استثمارية لتطوير ساحة قصر عروة بن الزبير Icon وظائف شاغرة بـ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك Icon وظائف شاغرة في متاجر بنده Icon وظائف شاغرة لدى شركة البحر الأحمر Icon وظائف شاغرة بـ شركة Aramex Icon وظائف شاغرة في هيئة المراجعين والمحاسبين Icon وظائف شاغرة لدى شركة نابكو Icon وظائف شاغرة لدى شركة سابك Icon 542 قسيمة شرائية من مركز الملك سلمان للإغاثة في درعا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة بـ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

الأحد ٨ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٣٤ مساءً
وظائف شاغرة بـ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة الزكاة

وأبرزت هيئة الزكاة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة في متاجر بنده

وظائف شاغرة في متاجر بنده

وظائف شاغرة في هيئة المراجعين والمحاسبين

وظائف شاغرة في هيئة المراجعين والمحاسبين

– مدير المشاريع الكبرى: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، ويفضل شهادة الماجستير.

– محقق قضايا التهرب: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، المحاسبة).

التقديم على الوظائف

وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 فبراير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة لدى شركة سابك
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة سابك

حصاد اليوم
وظائف إدارية شاغرة في شركة التنفيذي
حصاد اليوم

وظائف إدارية شاغرة في شركة التنفيذي

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في مؤسسة جسر الملك فهد
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في مؤسسة جسر الملك فهد

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في متاجر بنده
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في متاجر بنده

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في هيئة المراجعين والمحاسبين
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في هيئة المراجعين والمحاسبين

حصاد اليوم
وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة التصنيع
حصاد اليوم

وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة التصنيع

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي

حصاد اليوم
وظائف إدارية شاغرة لدى شركة التصنيع
حصاد اليوم

وظائف إدارية شاغرة لدى شركة التصنيع

حصاد اليوم