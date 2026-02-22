Icon

وظائف شاغرة بـ هيئة الطيران المدني

الأحد ٢٢ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٥٦ مساءً
وظائف شاغرة بـ هيئة الطيران المدني
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة الطيران المدني

وبيّنت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير إدارة شؤون الحج.

– رئيس قسم إدارة المخاطر.

– رئيس قسم إدارة الالتزام.

– محلل تطوير اللوائح التنظيمية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة العامة للطيران المدني، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 فبراير 2026م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 1 مارس 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

