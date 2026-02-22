وظائف شاغرة بـ هيئة الطيران المدني

جامع الإمام تركي بن عبد الله.. شاهدٌ تاريخي على وحدة الدولة 60 يومًا مهلة للمستأجر لإلغاء تجديد عقد الإيجار في الرياض الطِّعْمة في رمضان.. عادة حائلية تعكس روح الجيرة والتكافل بين الأهالي ملك المغرب يهنئ الملك سلمان وولي العهد بمناسبة ذكرى يوم التأسيس التوسعة السعودية الثالثة بالمسجد الحرام.. عناية متواصلة وخدمات متكاملة وزارة الحج والعمرة تصدر دليل العمرة والزيارة بـ 16 لغة الأمن البيئي يضبط مواطنًا رعى 7 متون من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز أمانة الرياض تحتفي بيوم التأسيس في أكثر من 60 موقعًا اللواء المربع يُصدر قرارات إدارية بترقية 1842 فردًا من منسوبي ومنسوبات الجوازات الملك سلمان: نستذكر في هذا اليوم المجيد تأسيس دولتنا المباركة.. دولة التوحيد والعدل
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.
وبيّنت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير إدارة شؤون الحج.
– رئيس قسم إدارة المخاطر.
– رئيس قسم إدارة الالتزام.
– محلل تطوير اللوائح التنظيمية.
وأوضحت الهيئة العامة للطيران المدني، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 فبراير 2026م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 1 مارس 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)