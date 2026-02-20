Icon

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة بفروع شركة الفنار

الجمعة ٢٠ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١١:١٨ مساءً
وظائف شاغرة بفروع شركة الفنار
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها ومشاريعها في كل من الرياض، وجدة.

تفاصيل وظائف شركة الفنار

وأبرزت شركة الفنار، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مُروّج منتجات المتجر.

– أخصائي أسطول/ منشأة.

– مستشار أنظمة.

– مشرف موقع/ كهرباء.

– مشرف أعمال التشطيبات.

– مهندس موقع.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الفنار، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الجمعة الموافق 20 فبراير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

