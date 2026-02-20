وظائف شاغرة بفروع شركة الفنار

أم رضمة.. قرية روت عطش البادية وحفظت للأجيال تفاصيل الماضي الولايات المتحدة.. التضخم يرتفع أسرع من المتوقع في ديسمبر الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار واليورو الأمن البيئي يضبط مواطنًا مخالفًا في محمية الأمير محمد بن سلمان الاستعدادات لشهر رمضان صورة من صور العادات الاجتماعية بالمدينة المنورة الملك سلمان وولي العهد يتبرعان للحملة الوطنية للعمل الخيري بمبلغ 70 مليون ريال المقصود بعلم الأنواء في عصر التأسيس رسوخ للتطوير العقاري تطلق مشروع فلل رُفى في حي البساتين بالدرعية بموافقة الملك سلمان.. انطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري بنسختها السادسة عبر منصة إحسان ضبط مواطن دخل بمركبته في الفياض والروضات بمحمية الإمام عبدالعزيز
أعلنت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها ومشاريعها في كل من الرياض، وجدة.
وأبرزت شركة الفنار، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مُروّج منتجات المتجر.
– أخصائي أسطول/ منشأة.
– مستشار أنظمة.
– مشرف موقع/ كهرباء.
– مشرف أعمال التشطيبات.
– مهندس موقع.
وأوضحت شركة الفنار، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الجمعة الموافق 20 فبراير 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)