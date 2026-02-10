تراجع دور مكتب الحماية المالية للمستهلك كلف الأميركيين 19 مليار دولار مديرة صندوق النقد: اقتصاد السعودية قوي ويواصل التنويع رغم التحديات العالمية دراسة تحذّر من تأثير أجهزة الضوضاء الوردية على صحة المخ والنوم وظائف شاغرة لدى PARSONS في 4 مدن وظائف شاغرة بفروع شركة BAE SYSTEMS وظائف شاغرة في كاتريون للتموين وظائف شاغرة لدى شركة رتال للتطوير وظائف شاغرة بـ شركة الملاحة الجوية وظائف شاغرة في هيئة عقارات الدولة وظائف شاغرة لدى شركة ترشيد
أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والظهران، والجبيل، والطائف.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير مشروع.
– مهندس صيانة.
– مهندس برمجيات.
– مهندس برمجيات أول.
– منسق مشاريع أول.
– مدرب/ مهندس محركات.
– فني كهرباء.
– مشرف ورشة بطاريات.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 9 فبراير 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 23 فبراير 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)