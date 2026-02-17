وظائف شاغرة بفروع عيادات ديافيرم في 5 مدن

رئيس وزراء السنغال يؤدي مناسك العمرة وظائف شاغرة في مركز الإسناد والتصفية وظائف شاغرة بـ شركة طيران أديل وظائف شاغرة لدى وزارة الصناعة والثروة المعدنية الشيخ بندر بليله يباشر مهام الفتوى بمكة المكرمة والمختار في المدينة المنورة فيصل بن بندر يتفاعل مع العرضة السعودية بقصر الحكم احتفالًا بيوم التأسيس فواز بن سلطان يستقبل المهنئين بمناسبة تعيينه محافظًا للطائف الصحفي والإعلامي عبدالله القبيع في ذمة الله وظائف شاغرة في هيئة الطيران المدني رياح نشطة على الشمالية حتى الصباح
أعلنت مجموعة شركة ديافيرم “Diaverum”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف صحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عيادات ومراكز رعاية مرضى الكلى التابعة للمجموعة في كل من الرياض، وسكاكا، وحفر الباطن، والطائف، وجدة.
وأبرزت مجموعة ديافيرم، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية
– أخصائي تغذية علاجية (الرياض).
– مساعد مرضى (سكاكا).
– أخصائي تغذية علاجية (حفر الباطن).
– أخصائي تغذية علاجية (الطائف).
– أخصائي تغذية علاجية (جدة).
وأوضحت مجموعة عيادات ديافيرم، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 17 فبراير 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (https://careers.diaverum.com/search/?createNewAlert=false&q=&locationsearch=Saudi+Arabia&optionsFacetsDD_department=&optionsFacetsDD_customfield1=&optionsFacetsDD_customfield2=)