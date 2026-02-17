وظائف شاغرة بفروع عيادات ديافيرم في 5 مدن

أعلنت مجموعة شركة ديافيرم “Diaverum”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف صحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عيادات ومراكز رعاية مرضى الكلى التابعة للمجموعة في كل من الرياض، وسكاكا، وحفر الباطن، والطائف، وجدة.

تفاصيل وظائف مجموعة ديافيرم

وأبرزت مجموعة ديافيرم، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية

– أخصائي تغذية علاجية (الرياض).

– مساعد مرضى (سكاكا).

– أخصائي تغذية علاجية (حفر الباطن).

– أخصائي تغذية علاجية (الطائف).

– أخصائي تغذية علاجية (جدة).

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة عيادات ديافيرم، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 17 فبراير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (https://careers.diaverum.com/search/?createNewAlert=false&q=&locationsearch=Saudi+Arabia&optionsFacetsDD_department=&optionsFacetsDD_customfield1=&optionsFacetsDD_customfield2=)