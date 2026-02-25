بعد سنوات من البحث.. العلم يفسر سر المناعة طويلة الأمد وظائف شاغرة بفروع مجموعة الفطيم ويتكوف: أي اتفاق نووي مع إيران يجب أن يستمر لأجل غير مسمى النصر يعزز صدارة دوري روشن بخماسية في شباك النجمة البيوت القديمة في الباحة.. إرثٌ عمراني يستحضر أجواء رمضان وظائف إدارية وهندسية شاغرة بـ هيئة الزكاة وظائف شاغرة لدى التصنيع الوطنية الحصان مديرًا عامًا للمراكز الصحية والعيادات التخصصية الشاملة بوزارة الداخلية وظائف إدارية شاغرة في شركة كدانة وظائف شاغرة بـ البنك الإسلامي
أعلنت مجموعة الفطيم القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع متاجر المجموعة بالمملكة في كل من الرياض، وجدة.
وأبرزت مجموعة الفطيم، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– منسق خدمة.
– مشرف مبيعات.
– مدير الخدمة/ الورشة.
– فني دهان.
– فني هياكل سيارات.
وأوضحت مجموعة الفطيم القابضة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 25 فبراير 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)