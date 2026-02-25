Icon

بعد سنوات من البحث.. العلم يفسر سر المناعة طويلة الأمد Icon وظائف شاغرة بفروع مجموعة الفطيم Icon ويتكوف: أي اتفاق نووي مع إيران يجب أن يستمر لأجل غير مسمى Icon النصر يعزز صدارة دوري روشن بخماسية في شباك النجمة Icon البيوت القديمة في الباحة.. إرثٌ عمراني يستحضر أجواء رمضان Icon وظائف إدارية وهندسية شاغرة بـ هيئة الزكاة Icon وظائف شاغرة لدى التصنيع الوطنية Icon الحصان مديرًا عامًا للمراكز الصحية والعيادات التخصصية الشاملة بوزارة الداخلية Icon وظائف إدارية شاغرة في شركة كدانة Icon وظائف شاغرة بـ البنك الإسلامي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق

وظائف شاغرة بفروع مجموعة الفطيم

الخميس ٢٦ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٤٣ صباحاً
وظائف شاغرة بفروع مجموعة الفطيم
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت مجموعة الفطيم القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع متاجر المجموعة بالمملكة في كل من الرياض، وجدة.

تفاصيل وظائف الفطيم القابضة

وأبرزت مجموعة الفطيم، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
وظائف إدارية وهندسية شاغرة بـ هيئة الزكاة

وظائف إدارية وهندسية شاغرة بـ هيئة الزكاة

وظائف إدارية شاغرة في شركة كدانة

وظائف إدارية شاغرة في شركة كدانة

– منسق خدمة.

– مشرف مبيعات.

– مدير الخدمة/ الورشة.

– فني دهان.

– فني هياكل سيارات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة الفطيم القابضة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 25 فبراير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة لدى مركز أرامكو الطبي
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى مركز أرامكو الطبي

حصاد اليوم
وظائف إدارية شاغرة بـ وزارة الاقتصاد
حصاد اليوم

وظائف إدارية شاغرة بـ وزارة الاقتصاد

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى مستشفى الملك خالد
السوق

وظائف شاغرة لدى مستشفى الملك خالد

السوق
وظائف إدارية وهندسية شاغرة بـ هيئة الزكاة
السوق

وظائف إدارية وهندسية شاغرة بـ هيئة الزكاة

السوق
وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة
حصاد اليوم

وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة

حصاد اليوم
وظائف إدارية شاغرة في شركة كدانة
السوق

وظائف إدارية شاغرة في شركة كدانة

السوق
وظائف شاغرة بـ هيئة الطيران المدني
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ هيئة الطيران المدني

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في شركة معادن
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في شركة معادن

حصاد اليوم