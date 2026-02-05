Icon

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة بفروع مصرف الراجحي

الخميس ٥ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٥٥ مساءً
وظائف شاغرة بفروع مصرف الراجحي
المواطن- خالد الأحمد

أعلن مصرف الراجحي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المصرف في منطقة الرياض، والمنطقة الشرقية، والمنطقة الغربية، والمنطقة الجنوبية، والقصيم، وحائل.

تفاصيل وظائف مصرف الراجحي

وأبرزت إدارة المصرف، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي محفظة.

– استشاري مبيعات (عدة مدن).

– مساعد مدير التسوية المالية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة المصرف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 فبراير 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 7 مارس 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

