وظائف شاغرة بمجموعة العليان في 5 مدن

أعلنت مجموعة شركة العليان السعودية القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في كل من جدة، والرياض، والدمام، وحفر الباطن، والخبر.
وأبرزت مجموعة العليان، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي خدمة/ ورشة عمل.
– مستشار حلول المبيعات.
– منسق الأسطول.
– مدير قسم الهندسة.
– أخصائي منتجات.
– مدير أول إقليمي.
– مدير قسم تسليم المشاريع.
وأوضحت مجموعة العليان القابضة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 فبراير 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (https://olayancareer.com/search/?createNewAlert=false&q=&locationsearch=&optionsFacetsDD_dept=&optionsFacetsDD_city=)