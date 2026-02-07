Icon

وظائف شاغرة بمجموعة عبداللطيف جميل

السبت ٧ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٤٥ مساءً
وظائف شاغرة بمجموعة عبداللطيف جميل
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركة عبداللطيف جميل المحدودة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع معارض الشركة في كل من الرياض، وجدة.

تفاصيل وظائف عبداللطيف جميل

وبيّنت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مستشار مبيعات قطع غيار.

– مدير عام تجربة الموظفين.

– مدير عام الترويج والإعلان.

– مشرف التحول الرقمي.

– مدير مكتب/ أخصائي أول إدارة المشاريع.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 6 فبراير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

