وظائف شاغرة بمجموعة عبداللطيف جميل

أعلنت مجموعة شركة عبداللطيف جميل المحدودة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع معارض الشركة في كل من الرياض، وجدة.
وبيّنت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مستشار مبيعات قطع غيار.
– مدير عام تجربة الموظفين.
– مدير عام الترويج والإعلان.
– مشرف التحول الرقمي.
– مدير مكتب/ أخصائي أول إدارة المشاريع.
وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 6 فبراير 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)