وظائف شاغرة بمدينة الملك سلمان للطاقة

أعلنت مدينة الملك سلمان للطاقة “سبارك”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع المدينة في محافظة بقيق.
وأبرزت إدارة المدينة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي تطوير الأعمال: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، المالية، إدارة الأعمال، الاقتصاد، المحاسبة)، أو ما يعادلها.
– مدير إدارة المخاطر المؤسسية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، المحاسبة، المالية)، أو ما يعادلها.
– أخصائي جذب الاستثمارات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، المالية، إدارة الأعمال، الاقتصاد، المحاسبة)، أو ما يعادلها.
وأوضحت إدارة المدينة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 فبراير 2026م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 30 يونيو 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)