وظائف شاغرة بمركز الدراسات والبحوث البترولية

الإثنين ١٦ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٢:٢٦ مساءً
وظائف شاغرة بمركز الدراسات والبحوث البترولية
المواطن- خالد الأحمد

أعلن مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية “كابسارك”، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الدراسات والبحوث البترولية

وبيّنت إدارة المركز، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– المدير التنفيذي/ النقل والبنية التحتية: شهادة الدكتوراه أو الماجستير في تخصصات: (اقتصاديات النقل، اقتصاديات الطاقة)، أو أي تخصص ذي الصلة

– مساعد أول/ إدارة وتنسيق المشاريع: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، الإدارة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة المركز، أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 15 فبراير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يُرْجَى الدخول على الرابط التالي: (https://careers.kapsarc.org/search)

