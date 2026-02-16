وظائف شاغرة بمركز الدراسات والبحوث البترولية

رئيس وزراء السنغال يؤدي مناسك العمرة وظائف شاغرة في مركز الإسناد والتصفية وظائف شاغرة بـ شركة طيران أديل وظائف شاغرة لدى وزارة الصناعة والثروة المعدنية الشيخ بندر بليله يباشر مهام الفتوى بمكة المكرمة والمختار في المدينة المنورة فيصل بن بندر يتفاعل مع العرضة السعودية بقصر الحكم احتفالًا بيوم التأسيس فواز بن سلطان يستقبل المهنئين بمناسبة تعيينه محافظًا للطائف الصحفي والإعلامي عبدالله القبيع في ذمة الله وظائف شاغرة في هيئة الطيران المدني رياح نشطة على الشمالية حتى الصباح
أعلن مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية “كابسارك”، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي في مدينة الرياض.
وبيّنت إدارة المركز، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– المدير التنفيذي/ النقل والبنية التحتية: شهادة الدكتوراه أو الماجستير في تخصصات: (اقتصاديات النقل، اقتصاديات الطاقة)، أو أي تخصص ذي الصلة
– مساعد أول/ إدارة وتنسيق المشاريع: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، الإدارة)، أو أي تخصص ذي الصلة.
وأوضحت إدارة المركز، أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 15 فبراير 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يُرْجَى الدخول على الرابط التالي: (https://careers.kapsarc.org/search)