Icon

مواعيد زيارة الروضة الشريفة خلال شهر رمضان Icon نائب أمير مكة المكرمة يُدشّن حملة “الجود منا وفينا” Icon وظائف شاغرة بمجموعة العليان في 5 مدن Icon وظائف شاغرة في هيئة سدايا Icon وظائف شاغرة لدى شركة أرامكو Icon تدشين حملة جود الإسكان بمناطق المملكة.. “الجود منّا وفينا” في شهر الخير Icon وظائف شاغرة لدى خدمات الملاحة الجوية Icon وظائف شاغرة بشركة طيران أديل Icon وظائف شاغرة في البنك الإسلامي Icon وظائف شاغرة لدى شركة بترورابغ Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة في البنك الإسلامي

الخميس ١٩ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١:٥٨ صباحاً
وظائف شاغرة في البنك الإسلامي
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر البنك الرئيسي في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف البنك الإسلامي

وأبرزت إدارة البنك، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة بمجموعة العليان في 5 مدن

وظائف شاغرة بمجموعة العليان في 5 مدن

وظائف شاغرة في هيئة سدايا

وظائف شاغرة في هيئة سدايا

– مدير قسم الاستثمارات.

– مساعد أول/ مراجعة الائتمان.

– مساعد أول/ قسم الحسابات.

– مساعد أول/ قسم المدفوعات.

– موظف إداري.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 فبراير 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 مارس 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (https://careers.isdb.org/search/?createNewAlert=false&q=&locationsearch=&optionsFacetsDD_customfield2=&optionsFacetsDD_customfield3=&optionsFacetsDD_dept=)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة لدى شركة المراعي
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة المراعي

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود الصحية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود الصحية

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى جسارة للمشاريع
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى جسارة للمشاريع

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بمركز الدراسات والبحوث البترولية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بمركز الدراسات والبحوث البترولية

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى شركة بترورابغ
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة بترورابغ

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى شركة أرامكو
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة أرامكو

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى خدمات الملاحة الجوية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى خدمات الملاحة الجوية

حصاد اليوم