وظائف شاغرة في البنك الإسلامي

أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر البنك الرئيسي في محافظة جدة.
وأبرزت إدارة البنك، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير قسم الاستثمارات.
– مساعد أول/ مراجعة الائتمان.
– مساعد أول/ قسم الحسابات.
– مساعد أول/ قسم المدفوعات.
– موظف إداري.
وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 فبراير 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 مارس 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (https://careers.isdb.org/search/?createNewAlert=false&q=&locationsearch=&optionsFacetsDD_customfield2=&optionsFacetsDD_customfield3=&optionsFacetsDD_dept=)