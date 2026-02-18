أمير الرياض يدشّن مقرّ حملة جود الإسكان “الجود منا وفينا” وظائف شاغرة بشركة رتال للتطوير وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود الصحية الأرصاد: مراقبة أجواء الحرمين والمواقيت والطرق المؤدية إليها خلال رمضان الهيئة العامة للإحصاء تعلن عن البدء بتنفيذ نظام الإحصاء أمير تبوك يُدشِّن حملة “الجود منا وفينا” لتوفير مساكن كريمة للأسر المستحقة اقتران الزهرة بهلال رمضان يزيّن سماء المملكة حرس الحدود يقبض على إثيوبيين لتهريبهما 35 كجم من الحشيش بعسير برعاية خادم الحرمين.. أمير الرياض يكرم الفائزين بجائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم للبنين “يلو” تواصل رعايتها لحملة إفطار مليون صائم للعام الخامس على التوالي
علنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة الرئيسي في مدينة الرياض.
وبيّنت الجامعة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مشغل/ مصمم: شهادة الدبلوم في تخصص الإلكترونيات، أو أي تخصص ذي الصلة.
– أخصائي تطبيقات: شهادة البكالوريوس في تخصص تقنية المعلومات، أو أي تخصص ذي الصلة.
وأوضحت الجامعة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، ، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 فبراير 2026م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 فبراير 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (https://careers.ksau-hs.edu.sa/en/job-search-results/)