وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود الصحية

علنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف جامعة الملك سعود

وبيّنت الجامعة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مشغل/ مصمم: شهادة الدبلوم في تخصص الإلكترونيات، أو أي تخصص ذي الصلة.

– أخصائي تطبيقات: شهادة البكالوريوس في تخصص تقنية المعلومات، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الجامعة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، ، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 فبراير 2026م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 فبراير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (https://careers.ksau-hs.edu.sa/en/job-search-results/)