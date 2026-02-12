Icon

وظائف شاغرة في جامعة الملك عبدالله

الخميس ١٢ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٦:٣٦ مساءً
وظائف شاغرة في جامعة الملك عبدالله
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في مقر الجامعة بمركز ثول شمال محافظة جدة.

تفاصيل وظائف جامعة الملك عبدالله

وأبرزت الجامعة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي أول القبول: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، الرياضيات)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– أخصائي مالي أول: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– ممثل القبول: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، الرياضيات)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت جامعة الملك عبدالله، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 فبراير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

