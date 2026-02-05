Icon

وظائف شاغرة في جسارة لإدارة المشاريع

الخميس ٥ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٢٣ مساءً
وظائف شاغرة في جسارة لإدارة المشاريع
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة جسارة لإدارة المشاريع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة ومشاريعها القائمة في كل من الرياض، ومكة المكرمة.

تفاصيل وظائف شركة جسارة

وأبرزت شركة جسارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير قسم الصحة والسلامة والبيئة.

– مدير مراقبة المستندات.

– رئيس قسم خدمات الموارد البشرية.

– مدير الخدمات اللوجستية.

– مدير أول الشؤون البيئية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة جسارة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 فبراير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

