بنزيما هاتريك.. الهلال يقسو على الأخدود بسداسية نظيفة للمرة الثالثة.. وزارة الداخلية تشارك في معرض الدفاع العالمي 2026 السعودية ترأس اجتماع اللجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجيومكانية وظائف شاغرة في جسارة لإدارة المشاريع وظائف شاغرة بشركة المراعي في 3 مدن ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس المالديف وظائف شاغرة لدى شركة الخزف 4 أيام فقط تفصلنا عن صرف دعم حساب الماطن رمزيات الامتنان تتجلّى بحفل الجائزة السعودية للإعلام.. عرض مسرحي عالمي يستلهم تقدير ولي العهد وظائف شاغرة في مجموعة عيادات ديافيرم
أعلنت شركة جسارة لإدارة المشاريع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة ومشاريعها القائمة في كل من الرياض، ومكة المكرمة.
وأبرزت شركة جسارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير قسم الصحة والسلامة والبيئة.
– مدير مراقبة المستندات.
– رئيس قسم خدمات الموارد البشرية.
– مدير الخدمات اللوجستية.
– مدير أول الشؤون البيئية.
وأوضحت شركة جسارة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 فبراير 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)