وظائف شاغرة في شركة أرامكو

أعلنت شركة أرامكو السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومشاريعها في محافظات المنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف شركة أرامكو

وأبرزت شركة أرامكو، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس عمليات/ التكسير التحفيزي للسوائل: شهادة البكالوريوس أو أعلى في تخصص الهندسة الكيميائية، أو أي تخصص ذي الصلة.

– عالم بيانات: شهادة البكالوريوس أو أعلى في تخصصات: (علوم الحاسوب، هندسة البيانات، هندسة البرمجيات)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– أخصائي إدارة المشاريع: شهادة البكالوريوس أو أعلى في تخصصات: (الهندسة، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة أرامكو، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 12 فبراير 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 ديسمبر 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)