وظائف شاغرة في شركة السودة للتطوير

أعلنت شركة السودة للتطوير- إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة- عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مكاتب الشركة في كل من أبها، والرياض.

تفاصيل وظائف السودة للتطوير

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس موقع: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة المدنية، أو أي تخصص ذي الصلة، ويفضل شهادة الماجستير.

– مدير أول مشروع الموقع: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة المدنية، أو أي تخصص ذي الصلة، ويفضل شهادة الماجستير.

– أخصائي إدارة أصحاب المصلحة: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 16 فبراير 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 26 فبراير 2026م.