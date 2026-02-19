برعاية الملك سلمان.. الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلين تكرّم الفائزات بالمسابقة المحلية لحفظ القرآن الكريم وظائف شاغرة لدى الخزف السعودي وظائف شاغرة بشركة السودة للتطوير وظائف شاغرة في شركة المراعي وظائف شاغرة في وزارة الصناعة تقرير أممي: الهجوم على الفاشر السودانية يحمل سمات الإبادة الجماعية إطلاق سراح أندرو شقيق الملك تشارلز في قضية إبستين الأهلي يفوز على النجمة في جولة “يوم التأسيس” بدوري روشن يوم التأسيس.. مزاد إلكتروني بحرف وحرفين الجمعة عبر “أبشر” إمساكية اليوم الجمعة 3 رمضان وموعد أذاني الفجر والمغرب
أعلنت شركة المراعي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها في كل من الخرج، والرياض.
وبيّنت شركة المراعي، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مشرف مختبر.
– مدير التسويق التجاري.
– مدير ضمان الجودة.
– مشرف الثروة الحيوانية.
– أخصائي جودة.
– مساعد دعم التصدير.
– مدير تطوير التغليف.
– سكرتير تنفيذي.
– مشرف تخطيط الإمداد.
وأوضحت شركة المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 فبراير 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (https://career5.successfactors.eu/career?company=AlMaraiP)