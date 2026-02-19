Icon

وظائف شاغرة في شركة المراعي

الجمعة ٢٠ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٢:٤٧ صباحاً
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة المراعي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها في كل من الخرج، والرياض.

تفاصيل وظائف شركة المراعي

وبيّنت شركة المراعي، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشرف مختبر.

– مدير التسويق التجاري.

– مدير ضمان الجودة.

– مشرف الثروة الحيوانية.

– أخصائي جودة.

– مساعد دعم التصدير.

– مدير تطوير التغليف.

– سكرتير تنفيذي.

– مشرف تخطيط الإمداد.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 فبراير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (https://career5.successfactors.eu/career?company=AlMaraiP)

