وظائف شاغرة في شركة بترورابغ

أعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات “بترورابغ”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مقر الشركة الرئيسي في محافظة رابغ.
وأبرزت شركة بترورابغ، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي تحليل الأسباب الجذرية.
– مهندس أول صيانة.
– أخصائي صيانة.
– أخصائي عمليات التشغيل والصيانة.
وأوضحت شركة بترورابغ، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 فبراير 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)