وظائف شاغرة في شركة رتال للتطوير

أعلنت شركة رتال للتطوير العمراني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومشاريعها القائمة في كل من الخبر، وجدة، والرياض.

تفاصيل وظائف شركة رتال

وأبرزت شركة رتال، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشرف الجودة والتحليل.

– مدير المبيعات.

– مسؤول التحصيل.

– مستشار قانوني أول.

– مشغل حفارة.

– وكيل مبيعات عبر الهاتف.

– رئيس عمال السباكة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة رتال، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 فبراير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)