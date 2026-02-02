وظائف شاغرة في شركة رتال للتطوير

تحت رعاية عبدالعزيز بن سعود.. الفريق البسامي يشهد تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي للمجندات الزكاة والجمارك تُحدد ضوابط إصدار الفواتير الضريبية ومهلة الـ 15 يومًا سلمان للإغاثة يواصل تقديم خدماته الطبية في الغيضة اليمنية الاتحاد ينهي العلاقة التعاقدية مع بنزيما وظائف شاغرة في مؤسسة جسر الملك فهد وظائف شاغرة لدى شركة الحاج حسين رضا جوجل تطلق مشروع جيني لابتكار عوالم رقمية تفاعلية طرق تخطيط ميزانية شهر رمضان الأخدود يتعادل مع ضيفه نيوم بهدف لمثله وظائف إدارية شاغرة بـ شركة بترورابغ
أعلنت شركة رتال للتطوير العمراني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومشاريعها القائمة في كل من الخبر، وجدة، والرياض.
وأبرزت شركة رتال، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مشرف الجودة والتحليل.
– مدير المبيعات.
– مسؤول التحصيل.
– مستشار قانوني أول.
– مشغل حفارة.
– وكيل مبيعات عبر الهاتف.
– رئيس عمال السباكة.
وأوضحت شركة رتال، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 فبراير 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)