وظائف شاغرة في شركة معادن

علنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والجبيل، وطريف.
وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مهندس رئيسي/ كهرباء.
– أخصائي أول مشتريات.
– مهندس مشروع.
– كبير مهندسي الجودة.
– رئيس قسم الإطفاء.
– مدير أنظمة التحكم والتشغيل.
– مدير استراتيجية وحدة الأعمال.
– أخصائي الرقابة الداخلية.
وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 23 فبراير 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 مارس 2026م.