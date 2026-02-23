Icon

وظائف شاغرة في شركة معادن Icon وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة Icon وظائف شاغرة بشركة السجل العقاري Icon وظائف شاغرة في مطارات الدمام Icon دعاء الشيخ السديس في صلاة التراويح بالمسجد الحرام سابع ليالي رمضان Icon فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية السوري Icon مدير عام الجوازات يتفقّد سير العمل في صالات مطار الملك عبدالعزيز Icon إلغاء آلاف الرحلات الجوية بسبب عاصفة شتوية قوية في أمريكا Icon التدريب التقني تصرف 1000 ريال مكافأة المتدربين المتفوقين Icon ضبط 15 مقيمًا لاستغلالهم الرواسب في الشرقية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة في شركة معادن

الإثنين ٢٣ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٥٤ مساءً
وظائف شاغرة في شركة معادن
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

علنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والجبيل، وطريف.

تفاصيل وظائف شركة معادن

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة لدى مستشفى الملك خالد

وظائف شاغرة لدى مستشفى الملك خالد

وظائف شاغرة بشركة المراعي

وظائف شاغرة بشركة المراعي

– مهندس رئيسي/ كهرباء.

– أخصائي أول مشتريات.

– مهندس مشروع.

– كبير مهندسي الجودة.

– رئيس قسم الإطفاء.

– مدير أنظمة التحكم والتشغيل.

– مدير استراتيجية وحدة الأعمال.

– أخصائي الرقابة الداخلية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 23 فبراير 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 مارس 2026م.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة في فروع شركة EY
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في فروع شركة EY

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ مجموعة التركي
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ مجموعة التركي

حصاد اليوم
وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة
حصاد اليوم

وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى مركز أرامكو الطبي
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى مركز أرامكو الطبي

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بشركة المراعي
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بشركة المراعي

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ هيئة الطيران المدني
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ هيئة الطيران المدني

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بشركة السجل العقاري
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بشركة السجل العقاري

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بفروع شركة الفنار
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بفروع شركة الفنار

حصاد اليوم