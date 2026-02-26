Icon

وظائف شاغرة في شركة CEER للسيارات

الجمعة ٢٧ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١:٠٤ صباحاً
وظائف شاغرة في شركة CEER للسيارات
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الشركة السعودية سير لصناعة السيارات الكهربائية “CEER”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة CEER

وأبرزت شركة سير، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس صيانة مرافق.

– مهندس مرافق.

– أخصائي أول العمليات المالية.

– أخصائي العمليات المالية.

– مساعد مدير نظم معلومات الموارد البشرية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة سير للسيارات، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 26 فبراير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

