Icon

وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS Icon فيصل بن فرحان يبحث المستجدات الإقليمية مع نظيره الإيراني Icon وظائف شاغرة لدى الخطوط القطرية Icon وظائف شاغرة في شركة PARSONS Icon وظائف شاغرة بـ فروع شركة معادن Icon وظائف إدارية شاغرة في شركة التنفيذي Icon شرطة الخرج تضبط شخصًا اعتدى على امرأة Icon ولي العهد يستقبل المستشار الألماني ويعقدان جلسة مباحثات رسمية Icon السجن مدى الحياة لمتهم بمحاولة اغتيال دونالد ترمب Icon وزارة الإعلام توقع مذكرتَي تعاون مع دارة الملك عبدالعزيز Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة في شركة PARSONS

الخميس ٥ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٣٣ صباحاً
وظائف شاغرة في شركة PARSONS
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة بارسونز العالمية “PARSONS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة ومشاريعها بالمملكة في كل من الرياض، وأبها، ومشروع القدية، وجدة.

تفاصيل وظائف شركة PARSONS

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS

وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS

وظائف شاغرة لدى الخطوط القطرية

وظائف شاغرة لدى الخطوط القطرية

– مدير أول مشروع.

– مهندس ميكانيكي/ مراقبة الجودة.

– أخصائي إدارة المخاطر.

– رئيس قسم العقود.

– مدير التسويق والعلامات التجارية.

– مدير إدارة التصميم.

– مهندس مواد/ مشروع المطار.

– أخصائي مواد/ مشروع المطار.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 4 فبراير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة لدى مجموعة عبداللطيف جميل
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى مجموعة عبداللطيف جميل

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ مستشفى الهيئة الملكية بينبع
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ مستشفى الهيئة الملكية بينبع

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في شركة أوراكل
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في شركة أوراكل

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في شركة Baker Hughes
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في شركة Baker Hughes

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى متاجر بنده
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى متاجر بنده

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ فروع شركة معادن
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ فروع شركة معادن

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بشركة الطائرات المروحية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بشركة الطائرات المروحية

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ فروع شركة الفنار
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ فروع شركة الفنار

حصاد اليوم