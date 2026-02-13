وظائف شاغرة في فروع التصنيع الوطنية

أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وهندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في كل من الرياض، والجبيل، وينبع.

تفاصيل وظائف التصنيع الوطنية

وأبرزت شركة التصنيع، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– فني ميكانيكا (الرياض).

– فني أول كهرباء (الجبيل).

– مهندس مكافحة الحرائق (الجبيل).

– رئيس/ شريك أعمال الموارد البشرية (الرياض).

– مهندس صيانة (ينبع).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة التصنيع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 فبراير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)