وظائف شاغرة في فروع التصنيع الوطنية

الجمعة ١٣ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٣٦ مساءً
وظائف شاغرة في فروع التصنيع الوطنية
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وهندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في كل من الرياض، والجبيل، وينبع.

تفاصيل وظائف التصنيع الوطنية

وأبرزت شركة التصنيع، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– فني ميكانيكا (الرياض).

– فني أول كهرباء (الجبيل).

– مهندس مكافحة الحرائق (الجبيل).

– رئيس/ شريك أعمال الموارد البشرية (الرياض).

– مهندس صيانة (ينبع).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة التصنيع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 فبراير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

وظائف إدارية وهندسية شاغرة في طيران أديل
وظائف إدارية وهندسية شاغرة في طيران أديل

وظائف شاغرة بـ شركة الملاحة الجوية
وظائف شاغرة بـ شركة الملاحة الجوية

وظائف إدارية شاغرة لدى الفطيم القابضة
وظائف إدارية شاغرة لدى الفطيم القابضة

وظائف شاغرة لدى شركة ترشيد
وظائف شاغرة لدى شركة ترشيد

وظائف شاغرة لدى الزكاة والضريبة والجمارك
وظائف شاغرة لدى الزكاة والضريبة والجمارك

وظائف إدارية شاغرة في شركة التنفيذي
وظائف إدارية شاغرة في شركة التنفيذي

وظائف شاغرة لدى مجموعة التركي القابضة
وظائف شاغرة لدى مجموعة التركي القابضة

وظائف شاغرة في جامعة الملك عبدالله
وظائف شاغرة في جامعة الملك عبدالله

