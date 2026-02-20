وظائف شاغرة في فروع شركة EY

أم رضمة.. قرية روت عطش البادية وحفظت للأجيال تفاصيل الماضي الولايات المتحدة.. التضخم يرتفع أسرع من المتوقع في ديسمبر الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار واليورو الأمن البيئي يضبط مواطنًا مخالفًا في محمية الأمير محمد بن سلمان الاستعدادات لشهر رمضان صورة من صور العادات الاجتماعية بالمدينة المنورة الملك سلمان وولي العهد يتبرعان للحملة الوطنية للعمل الخيري بمبلغ 70 مليون ريال المقصود بعلم الأنواء في عصر التأسيس رسوخ للتطوير العقاري تطلق مشروع فلل رُفى في حي البساتين بالدرعية بموافقة الملك سلمان.. انطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري بنسختها السادسة عبر منصة إحسان ضبط مواطن دخل بمركبته في الفياض والروضات بمحمية الإمام عبدالعزيز
أعلنت شركة إرنست ويونغ “EY”، المتخصصة بمجالات الضمان والضرائب والاستشارات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة بالمملكة في كل الرياض، وجدة.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مساعد مدير التسعير التحويلي.
– مدير الامتثال والتقارير العالمية.
– مدير فريق الخدمات المالية.
– رئيس فريق الهوية الرقمية.
– رئيس قسم حماية البيانات.
– مدير خدمات المحاسبة وأسواق رأس المال.
– مستشار أول/ قسم خدمات الاستدامة المالية وكفاءة الإنفاق.
– مدير أول التقييمات ونمذجة الأعمال.
– مستشار أول/ أنظمة إدارة الرواتب.
– مدير قسم تجربة العملاء.
– مدير خدمات خصوصية وحماية البيانات.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 فبراير 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)