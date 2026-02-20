Icon

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة في فروع شركة EY

الجمعة ٢٠ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١١:١٧ مساءً
وظائف شاغرة في فروع شركة EY
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة إرنست ويونغ “EY”، المتخصصة بمجالات الضمان والضرائب والاستشارات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة بالمملكة في كل الرياض، وجدة.

تفاصيل وظائف شركة EY

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

وظائف شاغرة لدى مركز أرامكو الطبي

وظائف شاغرة لدى مركز أرامكو الطبي

وظائف شاغرة بفروع شركة الفنار

وظائف شاغرة بفروع شركة الفنار

– مساعد مدير التسعير التحويلي.

– مدير الامتثال والتقارير العالمية.

– مدير فريق الخدمات المالية.

– رئيس فريق الهوية الرقمية.

– رئيس قسم حماية البيانات.

– مدير خدمات المحاسبة وأسواق رأس المال.

– مستشار أول/ قسم خدمات الاستدامة المالية وكفاءة الإنفاق.

– مدير أول التقييمات ونمذجة الأعمال.

– مستشار أول/ أنظمة إدارة الرواتب.

– مدير قسم تجربة العملاء.

– مدير خدمات خصوصية وحماية البيانات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 فبراير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

