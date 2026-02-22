وظائف شاغرة في فروع عيادات النهدي أرامكو تحتفي بيوم التأسيس.. موروثنا فخرنا به فرض عين وتاريخ ثابت بيننا في كل عام “يوم التأسيس وأثره في تعزيز الوعي الإعلامي”.. فعالية ثقافية في رجال ألمع “الدرعية” في يوم التأسيس.. مهد الدولة السعودية وانطلاقة أمجادها العثور على جثث لمهاجرين إثر انقلاب قارب في اليونان زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب جزر سليمان رابطةُ العالم الإسلامي تُدين بشدة تصريحاتِ السفير الأمريكي لدى حكومة الاحتلال أمانة الطائف تكمل استعداداتها للاحتفاء بيوم التأسيس الملك سلمان وولي العهد يهنئان الحاكم العام لسانت لوسيا 23 فعالية وطنية وثقافية ضمن احتفاء أمانة تبوك بيوم التأسيس
أعلنت شركة النهدي الطبيّة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والبورد والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع العيادات التابعة لها في كل من الطائف، والمدينة المنورة، ونجران، وخميس مشيط، وجدة، والرياض.
وأبرزت شركة النهدي، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– طبيب أسنان عام.
– أخصائي الأشعة.
– أخصائي مختبرات طبية.
– استشاري أمراض جلدية.
– أخصائي جراحة المسالك البولية.
– أخصائي طب الأسرة.
– أخصائي الطب الباطني.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 21 فبراير 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 إبريل 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)