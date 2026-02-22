وظائف شاغرة في فروع عيادات النهدي

أعلنت شركة النهدي الطبيّة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والبورد والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع العيادات التابعة لها في كل من الطائف، والمدينة المنورة، ونجران، وخميس مشيط، وجدة، والرياض.

تفاصيل وظائف النهدي الطبيّة

وأبرزت شركة النهدي، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– طبيب أسنان عام.

– أخصائي الأشعة.

– أخصائي مختبرات طبية.

– استشاري أمراض جلدية.

– أخصائي جراحة المسالك البولية.

– أخصائي طب الأسرة.

– أخصائي الطب الباطني.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 21 فبراير 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 إبريل 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)