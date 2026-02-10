Icon

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة في كاتريون للتموين

الثلاثاء ١٠ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١١:٣٠ صباحاً
وظائف شاغرة في كاتريون للتموين
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة مجموعة كاتريون للتموين القابضة “CATRION”- المتخصصة بتموين الطائرات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الدمام، وجدة.

تفاصيل وظائف كاتريون للتموين

وبيّنت شركة كاتريون، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– وكيل خدمة المواقع (الدمام).

– مسؤول العمليات (الدمام).

– وكيل خدمة (جدة).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة كاتريون، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 9 فبراير 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 10 إبريل 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

