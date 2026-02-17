وظائف شاغرة في كروز السعودية

أعلنت شركة كروز السعودية، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف كروز السعودية

وأبرزت شركة كروز، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مساعد مدير المبيعات الدولية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، الاتصالات، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– رئيس فريق المجموعات والمواثيق: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة كروز، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 17 فبراير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (https://career.cruisesaudi.com/search/?createNewAlert=false&q=&locationsearch=).