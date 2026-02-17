وظائف شاغرة في كروز السعودية

رئيس وزراء السنغال يؤدي مناسك العمرة وظائف شاغرة في مركز الإسناد والتصفية وظائف شاغرة بـ شركة طيران أديل وظائف شاغرة لدى وزارة الصناعة والثروة المعدنية الشيخ بندر بليله يباشر مهام الفتوى بمكة المكرمة والمختار في المدينة المنورة فيصل بن بندر يتفاعل مع العرضة السعودية بقصر الحكم احتفالًا بيوم التأسيس فواز بن سلطان يستقبل المهنئين بمناسبة تعيينه محافظًا للطائف الصحفي والإعلامي عبدالله القبيع في ذمة الله وظائف شاغرة في هيئة الطيران المدني رياح نشطة على الشمالية حتى الصباح
أعلنت شركة كروز السعودية، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.
وأبرزت شركة كروز، أن الوظائف المتاحة على مسمى:
– مساعد مدير المبيعات الدولية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، الاتصالات، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– رئيس فريق المجموعات والمواثيق: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
وأوضحت شركة كروز، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 17 فبراير 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (https://career.cruisesaudi.com/search/?createNewAlert=false&q=&locationsearch=).