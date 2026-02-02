وظائف شاغرة في مؤسسة جسر الملك فهد

أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المؤسسة الرئيسي في المنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف مؤسسة جسر الملك فهد

وأبرزت مؤسسة جسر الملك فهد، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير قسم إدارة البيانات وذكاء الأعمال: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسب، علوم البيانات)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدير قسم الشبكات والبنية التحتية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسب، هندسة الشبكات)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت المؤسسة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 فبراير 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 6 فبراير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)