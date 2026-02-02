تحت رعاية عبدالعزيز بن سعود.. الفريق البسامي يشهد تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي للمجندات الزكاة والجمارك تُحدد ضوابط إصدار الفواتير الضريبية ومهلة الـ 15 يومًا سلمان للإغاثة يواصل تقديم خدماته الطبية في الغيضة اليمنية الاتحاد ينهي العلاقة التعاقدية مع بنزيما وظائف شاغرة في مؤسسة جسر الملك فهد وظائف شاغرة لدى شركة الحاج حسين رضا جوجل تطلق مشروع جيني لابتكار عوالم رقمية تفاعلية طرق تخطيط ميزانية شهر رمضان الأخدود يتعادل مع ضيفه نيوم بهدف لمثله وظائف إدارية شاغرة بـ شركة بترورابغ
أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المؤسسة الرئيسي في المنطقة الشرقية.
وأبرزت مؤسسة جسر الملك فهد، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مدير قسم إدارة البيانات وذكاء الأعمال: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسب، علوم البيانات)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– مدير قسم الشبكات والبنية التحتية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسب، هندسة الشبكات)، أو أي تخصص ذي الصلة.
وأوضحت المؤسسة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 فبراير 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 6 فبراير 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)