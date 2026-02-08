وظائف شاغرة في متاجر بنده

أعلنت شركة بنده للتجزئة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومتاجرها في كل من جدة، والرياض.

تفاصيل وظائف متاجر بنده

وبيّنت شركة بنده، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير تنظيم الجودة/ مكتب الدعم الفني للجودة (جدة).

– رئيس قسم تطوير المبيعات والتسويق التجاري (جدة).

– مساعد تنفيذي (جدة).

– مسؤول ذكاء السوق/ التسعير والتحليلات (الرياض).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة بنده، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 فبراير 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 9 إبريل 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)