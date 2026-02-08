النيابة العامة: المساس بحرمة الحياة الخاصة عبر الإنترنت جريمة أمانة المدينة المنورة تطرح فرصة استثمارية لتطوير ساحة قصر عروة بن الزبير وظائف شاغرة بـ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وظائف شاغرة في متاجر بنده وظائف شاغرة لدى شركة البحر الأحمر وظائف شاغرة بـ شركة Aramex وظائف شاغرة في هيئة المراجعين والمحاسبين وظائف شاغرة لدى شركة نابكو وظائف شاغرة لدى شركة سابك 542 قسيمة شرائية من مركز الملك سلمان للإغاثة في درعا
أعلنت شركة بنده للتجزئة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومتاجرها في كل من جدة، والرياض.
وبيّنت شركة بنده، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير تنظيم الجودة/ مكتب الدعم الفني للجودة (جدة).
– رئيس قسم تطوير المبيعات والتسويق التجاري (جدة).
– مساعد تنفيذي (جدة).
– مسؤول ذكاء السوق/ التسعير والتحليلات (الرياض).
وأوضحت شركة بنده، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 فبراير 2026م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 9 إبريل 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)