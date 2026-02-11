وظائف شاغرة في مجموعة الفطيم القابضة

أعلنت مجموعة الفطيم القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع متاجر المجموعة بالمملكة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الفطيم القابضة

وأبرزت مجموعة الفطيم، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي تسليم واستلام السيارات.

– مسؤول علاقات الضيوف.

– فني فحص.

– مستشار قطع الغيار.

– مدير المبيعات.

– مستشار خدمة.

– منسق مبيعات.

– مشرف ورشة.

– تنفيذي مبيعات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة الفطيم القابضة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 فبراير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)