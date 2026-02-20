وظائف شاغرة في مجموعة الفطيم

أم رضمة.. قرية روت عطش البادية وحفظت للأجيال تفاصيل الماضي الولايات المتحدة.. التضخم يرتفع أسرع من المتوقع في ديسمبر الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار واليورو الأمن البيئي يضبط مواطنًا مخالفًا في محمية الأمير محمد بن سلمان الاستعدادات لشهر رمضان صورة من صور العادات الاجتماعية بالمدينة المنورة الملك سلمان وولي العهد يتبرعان للحملة الوطنية للعمل الخيري بمبلغ 70 مليون ريال المقصود بعلم الأنواء في عصر التأسيس رسوخ للتطوير العقاري تطلق مشروع فلل رُفى في حي البساتين بالدرعية بموافقة الملك سلمان.. انطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري بنسختها السادسة عبر منصة إحسان ضبط مواطن دخل بمركبته في الفياض والروضات بمحمية الإمام عبدالعزيز
أعلنت مجموعة الفطيم القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع متاجر المجموعة بالمملكة في مدينة الرياض.
وأبرزت مجموعة الفطيم، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير أول المشتريات.
– مدير حسابات رئيسية.
– مدير متجر.
وأوضحت مجموعة الفطيم القابضة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 فبراير 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)