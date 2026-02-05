وظائف شاغرة في مجموعة عيادات ديافيرم

ترامب يحذر بريطانيا بعد إعادتها لجزر تشاغوس بنزيما هاتريك.. الهلال يقسو على الأخدود بسداسية نظيفة للمرة الثالثة.. وزارة الداخلية تشارك في معرض الدفاع العالمي 2026 السعودية ترأس اجتماع اللجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجيومكانية وظائف شاغرة في جسارة لإدارة المشاريع وظائف شاغرة بشركة المراعي في 3 مدن ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس المالديف وظائف شاغرة لدى شركة الخزف 4 أيام فقط تفصلنا عن صرف دعم حساب الماطن رمزيات الامتنان تتجلّى بحفل الجائزة السعودية للإعلام.. عرض مسرحي عالمي يستلهم تقدير ولي العهد
أعلنت مجموعة شركة ديافيرم “Diaverum”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف صحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عيادات ومراكز رعاية مرضى الكلى التابعة للمجموعة في كل من جدة، والمدينة المنورة، ونمرة.
وأبرزت مجموعة ديافيرم، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مساعد مرضى (جدة).
– أخصائي تغذية علاجية (المدينة النورة).
– مساعد مرضى (نمرة).
وأوضحت مجموعة عيادات ديافيرم، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 فبراير 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)