Icon

ترامب يحذر بريطانيا بعد إعادتها لجزر تشاغوس Icon بنزيما هاتريك.. الهلال يقسو على الأخدود بسداسية نظيفة Icon للمرة الثالثة.. وزارة الداخلية تشارك في معرض الدفاع العالمي 2026 Icon السعودية ترأس اجتماع اللجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجيومكانية Icon وظائف شاغرة في جسارة لإدارة المشاريع Icon وظائف شاغرة بشركة المراعي في 3 مدن Icon ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس المالديف Icon وظائف شاغرة لدى شركة الخزف Icon 4 أيام فقط تفصلنا عن صرف دعم حساب الماطن Icon رمزيات الامتنان تتجلّى بحفل الجائزة السعودية للإعلام.. عرض مسرحي عالمي يستلهم تقدير ولي العهد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف شاغرة في مجموعة عيادات ديافيرم

الخميس ٥ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٥٦ مساءً
وظائف شاغرة في مجموعة عيادات ديافيرم
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت مجموعة شركة ديافيرم “Diaverum”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف صحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عيادات ومراكز رعاية مرضى الكلى التابعة للمجموعة في كل من جدة، والمدينة المنورة، ونمرة.

تفاصيل وظائف مجموعة ديافيرم

وأبرزت مجموعة ديافيرم، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة في جسارة لإدارة المشاريع

وظائف شاغرة في جسارة لإدارة المشاريع

وظائف شاغرة بشركة المراعي في 3 مدن

وظائف شاغرة بشركة المراعي في 3 مدن

– مساعد مرضى (جدة).

– أخصائي تغذية علاجية (المدينة النورة).

– مساعد مرضى (نمرة).

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة عيادات ديافيرم، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 فبراير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة لدى متاجر بنده
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى متاجر بنده

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى شركة الخزف
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة الخزف

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بفروع مصرف الراجحي
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بفروع مصرف الراجحي

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ فروع شركة سابك
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ فروع شركة سابك

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بشركة المراعي في 3 مدن
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بشركة المراعي في 3 مدن

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في مستشفيات دله
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في مستشفيات دله

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بمدينة الملك سلمان للطاقة
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بمدينة الملك سلمان للطاقة

حصاد اليوم